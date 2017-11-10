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سقوط سيارة عائلة بحفرية مشروع على طريق في «ضمد»

سقوط سيارة عائلة بحفرية مشروع على طريق في «ضمد»
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تواصل – نايف عريشي:

نجا مواطن وعائلته بمحافظة ضمد بعد سقوطهم المفاجئ داخل حفرية مشروع وذلك أثناء مرورهم وسط طريق عام داخل المحافظة، ليجدوا أنفسهم داخل الحفرية التي تفتقر لعلامات التحذير.

وباشر مرور ضمد الحادثة وتم إنقاذ العائلة من السيارة المحتجزة ، بمساعدة عدد من المواطنين.

وعبر قائد المركبة المواطن أحمد الحازمي”لتواصل”  عن انزعاجه من إهمال الجهة المسؤولة عن المشروع وعدم تطبيقها لاشتراطات السلامة المرورية.

كما قدم المواطن شكره وتقديره لمرور المحافظة على جهودهم الكبيرة منذ وقوع الحادث وحتى استخراج السيارة من داخل الحفرية وللمتابعة المستمرة من مدير المرور الذي تابع بنفسه حتى خرجنا من الموقع بأمان.

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