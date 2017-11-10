توقعات بغبار في الرياض ومكة.. وسحب ركامية على 6 مناطق

تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (القصيم، والرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية و على المرتفعات الجنوبية الغربية (جازان، وعسير، والباحة) قد تتخللها تشكيلات من السحب الركامية الممطرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-38كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .