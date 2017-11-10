اليمن يطالب المنظمات الإنسانية بإيصال المساعدات عبر الموانئ المحررة

تواصل – واس:

طالب وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثه عبدالرقيب فتح اليوم منظمات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإغاثي والإنساني القيام بدور فاعل واستقبال المساعدات الإغاثية وإيصالها عن طريق ميناء عدن، والموانئ والمطارات في المحافظات المحررة.

وقال الوزير فتح في تصريح اليوم لوكالة الأنباء اليمنية “إن الحكومة ممثلة باللجنة العليا للإغاثه ملتزمة بتسهيل إيصالها إلى المحافظات كافة عبر الشركاء المحليين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإغاثة والمنتشرة في المحافظات اليمنية”.

وجدد رئيس اللجنة العليا للإغاثه التزام اللجنة بالمعايير المتعارف عليها دوليًا بالحياد والشفافية والمسؤولية.