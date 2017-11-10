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«التحالف العربي» يقصف مواقع الانقلابيين بمجمع وزارة الدفاع في صنعاء

«التحالف العربي» يقصف مواقع الانقلابيين بمجمع وزارة الدفاع في صنعاء
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تواصل – فريق التحرير:

شنّت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة، مساء أمس الجمعة، غارات مكثفة على مواقع للحوثيين بمبنى وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن إحدى الغارات استهدفت مجمع العرضي، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، في منطقة باب اليمن، جنوب العاصمة، وفقا للعربية.

يأتي ذلك فيما حققت قوات الجيش الوطني اليمني، بإسناد من طيران التحالف، تقدماً جديداً في جبهة نهم شمال شرق صنعاء، التي تشهد مواجهات عنيفة خلال الأيام الأخيرة.

وكان الجيش اليمني قد أعلن في وقت سابق عن تحرير عدة مناطق جديدة شرق العاصمة صنعاء، عقب معارك عنيفة دارت خلال الساعات الأخيرة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.

 

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