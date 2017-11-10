33 مليار ريال أرباح مجمعة للشركات المدرجة في «تداول» خلال 3 أشهر

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أوضح تقرير اقتصادي أن قيمة الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بلغت، خلال الربع الثالث 2017 نحو 32.96 مليار ريال، مقارنة بنحو 27.73 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة نموا نسبته نحو 19 في المائة بما يعادل 5.23 مليار ريال.

في حين بلغت الأرباح المجمعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2017 نحو 89.42 مليار ريال مقارنة بـ 78.86 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق 2016، مسجلة نموا نسبته نحو 13 في المائة بما يعادل 10.56 مليار ريال.

وبذلك فإن أرباح الربع الثالث 2017 تعتبر هي أعلى أرباح سجلتها الشركات المدرجة منذ الربع الثالث 2014 خلال الفترة نفسها في الأعوام السابقة، إذ بلغت أرباح الربع الثالث من عام 2016 نحو 27.73 مليار ريال، وأرباح الربع الثالث 2015 نحو 28.16 مليار ريال، وأرباح الربع الثالث 2014 نحو 33.21 مليار ريال، وفقا لـ”الاقتصادية”.

أما فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، فإنها تعتبر أعلى أرباح من عام 2014 في الفترة نفسها، إذ تبلغ أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 78.86 مليار ريال، وأرباح الفترة نفسها من عام 2015 نحو 81.87 مليار ريال، وأرباح الفترة نفسها من عام 2014 نحو 94.09 مليار ريال.

وجاء الداعم الرئيس لنمو الأرباح المجمعة للسوق في الربع الثالث 2017 مقارنة بأرباح الربع الثالث 2016، قطاع “البتروكيماويات” و”المصارف”، حيث دعما نمو الأرباح المجمعة للسوق بنسبة 76 في المائة.

ونمت أرباح قطاع “البتروكيماويات” بنسبة 40.3 في المائة بما يعادل 2.54 مليار ريال، تشكل نحو 49 في المائة من نمو الأرباح المجمعة للسوق البالغ 5.23 مليار ريال، إذ بلغت أرباح القطاع في الربع الثالث 2017 نحو 8.84 مليار ريال مقارنة بـ 6.30 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق 2016.

أما قطاع “المصارف”، فقد نمت أرباحه بنسبة 14.3 في المائة بما يعادل 1.42 مليار ريال تشكل نحو 27 في المائة من نمو الأرباح المجمعة في السوق، إذ بلغت أرباح القطاع في الربع الثالث 2017 نحو 11.37 مليار ريال مقارنة بـ 9.95 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق 2016.