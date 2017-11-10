«الجبير»: حزب الله متورط بأنشطة إجرامية كتهريب الأسلحة وتجارة المخدرات

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن مليشيا حزب الله متورطه في أنشطة إجرامية مثل تهريب الأسلحة وتجارة المخدرات.

وأوضح وزير خارجية المملكة عادل الجبير، أن حزب الله متورط في أنشطة إجرامية بحق عدة دول المنطقة، منها تهريب الأسلحة إلى البحرين وتجارة المخدرات وغسيل الأموال.

وأضاف، في مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية، اليوم الجمعة، أن “حزب الله اختطف النظام اللبناني ويمثل الأداة تستخدمها طهران للسيطرة على لبنان”.

وتابع أن حزب الله وإيران وضعا حواجز أمام كل مبادرة حاول رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري تنفيذها، وفوق كل هذا يصر على الاحتفاظ بالسلاح، ما يتعارض مع احترام سيادة المؤسسات الرسمية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن حزب الله أداة إيرانية للسيطرة والتدخل في سوريا ومحاولة زعزعة الأمن في الخليج.