8 علامات شائعة للسرطان تهمّك معرفتها

تواصل – وكالات:

التشخيص المبكر للأورام هو المفتاح الأساسي لعلاجها والتغلب عليها. لكن بعض أعراض السرطان خادعة؛ لأنها تتشابه مع مشاكل صحية أخرى.

ويتوجب الإنصات للجسم لرصد إشاراته، فإذا اجتمعت بعض هذه العلامات مع الصداع والتعب، غير المبرّر، تنبغي الاستشارة الطبية.

* تبادل نوبات الإسهال والإمساك لفترة من الوقت علامة شائعة على أورام القولون.

* استمرار السعال مع بحّة الصوت لعدة أسابيع إشارة إلى أورام الحلق والرئة.

* ملاحظة خروج دم مع البراز علامة على وجود مشاكل في الجهاز الهضمي.

* عدم شفاء قروح الفم واللسان خاصة لدى المدخنين علامة على أورام الفم.

* استمرار نزيف الدورة الشهرية لـ 10 أيام أو أكثر يتطلب مراجعة الطبيب.

* خروج دم مع البلغم عند السعال علامة تحذيرية قد تعني أورام الرئة.

* وجود تكتّل في الثدي يتطلب الفحص الطبي.

* تغير حجم أو موضع أو سُمك الشامة علامة على سرطان الجلد.