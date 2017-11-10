وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

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وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى
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تواصل – الرياض:

كشف وزير التعليم أحمد العيسى، عن عزم الوزارة إخراج موظفي الجامعات من نظام وزارتي الخدمة المدنية والمالية، نافياً في الوقت ذاته وجود أي توظيف لمعلمات وهميات.

وقال “العيسى”، خلال لقائه بالإعلاميين، الخميس، إنه لا توجد معلمات وهميات، وكل ما حدث أنه بالسابق كان هناك فجوة بين نظام الخدمة المدنية ونظام التعليم، مؤكداً أن هناك مشروعاً يتم فيه وضع معايير صارمة للقبول في مهنة التعليم، بحسب “المدينة”.

وأضاف أن المشروع يتلخص في عدم قبول المعلم إلا بدرجة الماجستير أو ما يعادلها، ويكون ذلك بأن يدرس الطالب تخصصه في سنوات البكالوريوس، وبعد التخرج يدخل برنامجاً متخصصاً؛ إما يكون ماجستيراً أو ما يعادلها.

وأشار العيسى إلى أن الدولة ستدعم الجامعات بإعانة سنوية؛ بناءً على عدد الطلبة، ونوعية التخصص في الجامعة لمرحلة البكالوريوس، ومستوى توظيف الخريجين.

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التعليقات (٤)اضف تعليق

  2. ٣
    زائر

    نعم الجامعات حاليا تضم تخصصات لايحتاجها التعليم اوسوق العمل فحبذا ان يكون هناك قرار عاجلا نحوها …

    اضافة رد

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