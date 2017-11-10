الكويت.. تعميم للمصارف حول حسابات الموقوفين في قضايا الفساد بالمملكة

تواصل – الرياض:

طلب بنك الكويت المركزي من المصارف المحلية، معلومات عن مدى انكشافها على السعوديين الموقوفين بتهم فساد في المملكة، طِبْقَاً لصَحِيفَة “الأنباء”.

وأشارت مصادر كويتية، إلى أن هذا الإجراء يقوم به البنك المركزي ضمن الإِجْرَاءَات الاحترازية في مثل هذه الحالات.

وقالت المصادر إن البنك المركزي طلب من البنوك العاملة في الكويت “البحث فوراً”، عن مدى “انكشافها” على 19 سعوديّاً تم توقيفهم بتهم فساد في المملكة.

وكان البنك المركزي الإِمَارَاتي أَصْدَرَ تعميماً للبنوك حول حسابات الموقوفين في قضايا الفساد في المملكة، ومعلومات عن إِجْمَالي الودائع والتسهيلات، أو أَي أدوات مصرفية ذات قيمة بين البنوك من جهة، والموقوفين من جهة أخرى.