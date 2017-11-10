وزير الداخلية اللبناني يؤكد : خطف مواطن سعودي في كسروان وطلب فدية مليون دولار

تواصل – وكالات:

أكدت سفارة المملكة في العاصمة اللبنانية بيروت، أنها تواصلنا مع السلطات الأمنية على أعلى المستويات للافراج عن السعودي المختطف في لبنان دون قيد أو شرط في أقرب فرصة ممكنة.

وقال وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، إنه يتابع قضية اختطاف مواطن سعودي، وأن التحريات تجري بشأنه، مؤكداً أنه لن يسمح باستغلال الأزمة السياسية لتعكير الأجواء.

وأوضح “المشنوق”، أن سلامة وأمن مواطني السعودية وجميع الرعايا العرب والأجانب، تُعد أولوية لسلطات لبنان ومؤسساته، وأن العبث بالأمن والاستقرار خطّ أحمر ممنوع تجاوزه، مشيراً إلى أن الأجهزة المعنية مستنفرة للحيلولة دون استغلال الظرف السياسي الحالي.

وكانت “تواصل” انفردت بنشر الخبر نقلاً عن مصادر لبنانية، وقالت المصادر إن السعودي المختطف متزوج امرأة سورية، وأن واقعة الاختطاف تمت من منزله في إحدى بلدات “كسروان”، وتلقت بعدها الأسرة اتصالاً هاتفياً بطلب فدية قدرها مليون دولار.

وكانت إذاعة “جرس سكوب” اللبنانية قالت عبر حسابها في موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، إن مواطناً سعودياً يُدعى “عبد الشمراوي”، خُطف مع سيارته BMW – X6، فجر اليوم، من مكان سكنه في العقيبة، كسروان، وقد أجرى الخاطفون اتصالاً هاتفياً يطلبون فدية مليون دولار، وقالت “جرس سكوب” إن: “عبد الشمراوي متزوج من امرأة سورية”.