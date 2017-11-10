وزير النقل: نخطط لإتمام خصخصة المطارات والسكك الحديدية قبل نهاية 2018

تواصل – الرياض:

قال وزير النقل الدكتور نبيل العمودي، إن الوزارة تخطط لإنهاء خصخصة المطارات والموانئ والسكك الحديدية، وبعض الطرق قبل نهاية العام المقبل 2018، وأنها تعمل الآن على خصخصة المطارات؛ ومن ثم الموانئ والسكك الحديدية.

وأوضح الدكتور العمودي، أن الوزارة عملت على مراجعة الأنظمة واللوائح لتتناسب مع بيئة الاستثمار في مجال النقل العام، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأكد أن جميع مشاريع وزارة النقل ستُمنح للشركات القادرة على توفير الالتزامات والمواصفات والشروط المحددة من شركات القطاع الخاص.