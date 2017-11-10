وزير النقل: نخطط لإتمام خصخصة المطارات والسكك الحديدية قبل نهاية 2018

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

القبض على المطلوبين أمنياً «العبدالعال والسبيتي» ببلدة تاروت بالقطيف

القبض على المطلوبين أمنياً «العبدالعال والسبيتي» ببلدة تاروت بالقطيف

بالصور.. العثور على الطفل «محمد» وفرحة عارمة تعُم أسرته

بالصور.. العثور على الطفل «محمد» وفرحة عارمة تعُم أسرته

المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين بـ«لبنان» مغادرتها في أقرب فرصة

المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين بـ«لبنان» مغادرتها في أقرب فرصة

وزير النقل: نخطط لإتمام خصخصة المطارات والسكك الحديدية قبل نهاية 2018

وزير النقل: نخطط لإتمام خصخصة المطارات والسكك الحديدية قبل نهاية 2018
1

تواصل – الرياض:

قال وزير النقل الدكتور نبيل العمودي، إن الوزارة تخطط لإنهاء خصخصة المطارات والموانئ والسكك الحديدية، وبعض الطرق قبل نهاية العام المقبل 2018، وأنها تعمل الآن على خصخصة المطارات؛ ومن ثم الموانئ والسكك الحديدية.

وأوضح الدكتور العمودي، أن الوزارة عملت على مراجعة الأنظمة واللوائح لتتناسب مع بيئة الاستثمار في مجال النقل العام، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأكد أن جميع مشاريع وزارة النقل ستُمنح للشركات القادرة على توفير الالتزامات والمواصفات والشروط المحددة من شركات القطاع الخاص.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزير النقل: تعثر المقاول سبب توقف مشروع دائري الدمام

وزير النقل: تعثر المقاول سبب توقف مشروع دائري الدمام

وزيرا التعليم والنقل عن مشروع «نيوم»: سيحول المملكة لنموذج عالمي رائد

وزيرا التعليم والنقل عن مشروع «نيوم»: سيحول المملكة لنموذج عالمي رائد

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

إعفاء مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للمطارات من منصبه

إعفاء مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للمطارات من منصبه

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    ياوزير النقل تقاطع عثمان بن عفان مع الملك سلمان لم ينفذ ولا نعرف ماهو المانع السنا في عصر الحزم

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>