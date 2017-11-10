الولايات المتحدة تنفذ ضربة جوية ضد «حركة الشباب» في الصومال

تواصل – واس:

شنت الولايات المتحدة، اليوم الْجُمُعَة، ضربة جديدة اسْتَهْدَفت حركة الشباب الصومالية؛ مَا أَسْفَرَ عن مَقْتَل عدد كبير منهم.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إِفْرِيقيا “أفريكوم”، في بيان، إن العملية تَمَّت قرابة الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي على بعد حوالي 160 كلم غرب مقديشو، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.

وأَضَافَت أنه سيتم مواصلة الجيش الأمريكي في استخدام كل السبل الملائمة والمسموح بها لمكافحة الإرهاب، وضرب الإرهابيين ومعسكرات تدريبهم ومخابئهم في أَي مكان.

وأشارت إلى أن هذه العمليات ستتم بالاشتراك مع بعثة الاتحاد الإِفْرِيقي في الصومال والقوات الصومالية؛ لاستهداف الإرهابيين وملاذاتهم الآمنة في الصومال والمنطقة.