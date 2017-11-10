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أكاديمي: القضاء على حزب الله الإرهابي سيقصم ظهر المشروع الفارسي

أكاديمي: القضاء على حزب الله الإرهابي سيقصم ظهر المشروع الفارسي
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تواصل – الرياض:

قال الدكتور كساب العتيبي أستاذ العلوم السياسية إن حزب الله الإرهابي ليس حزباً لبنانياً، مؤكداً أن القضاء عليه يعني القضاء على مشروع إيراني قذر وخطير، مشيراً إلى أنه “يتدخل في الدول العربية تنفيذاً لأوامر إيرانية”.

وقال “العتيبي” في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “حزب الله ليس حزباً لبنانياً. فهو يتدخل في الدول العربية تنفيذاً لأوامر إيرانية. ماذا يفعل في سوريا واليمن؟ ولماذا عبث في أمن الكويت سابقاً؟ استراتيجياً، القضاء عليه يعني القضاء على مشروع إيراني قذر وخطير. وصواريخ الحوثي على الرياض قد تكون القشة التي ستقصم ظهر البعير الفارسي!”.

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