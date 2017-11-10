مجلس الأمن يطالب بضرورة توقف دعم إيران لتحالف «الحوثي – صالح» بالأسلحة

تواصل – وكالات:

أدان مجلس الأمن بقوة محاولة الاعتداء الصاروخي على الرياض، وأكد أن مد تحالف الحوثي – صالح بالأسلحة يتعارض مع القرارات الدولية ويجب أن يتوقف، كما وجّهت المملكة رسالة رسمية إلى المجلس، دعته إلى التحرك الضروري رداً على التهديد الإرهابي الإيراني.

يأتي ذلك فيما طالبت المملكة مجلس الأمن بالقيام بتحرك ضروري لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته المستمرة لقرارات المجلس وتهديد أمن المملكة والمنطقة والعالم بالعنف والإرهاب.

ووجّه المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي رسالة رسمية إلى المجلس، أبلغه فيها باستمرار الأعمال العسكرية العدائية ضد المملكة من جانب ميليشيات الحوثيين، والرئيس السابق علي عبدالله صالح وحلفائهم، بما فيها إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع بشكل عشوائي على الرياض، في خرق فاضح للقانون الدولي، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب.

وأكد أن المملكة تتخذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الأعمال الإرهابية، ورد الأعمال العدائية من ميليشيات الحوثي – صالح الإرهابية الممولة خارجياً، وحماية أمن المملكة وسلامتها وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف أن المملكة أكدت من خلال معاينة حطام الصواريخ التي أطلقت في ٤ الشهر الجاري، و٢٢ الماضي، دور النظام الإيراني في تصنيعها”؛ وهو ما يعد “انتهاكاً صارخاً” لقرارات مجلس الأمن.

وحمّل المعلمي الحوثيين وحلفاءهم مسؤولية وصول الحالة الإنسانية في اليمن إلى الأزمة الراهنة، وعرقلة الحل السياسي؛ نتيجةَ ممارستهم العنف، ورفض “العودة إلى الشرعية والتقيد بقرارات مجلس الأمن”.

كما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة الأعمال الإرهابية التي يرتكبها الحوثيون وحلفاؤهم، “واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد إيران، بسبب مواصلتها دعم ومساعدة ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق في جرائمها الإرهابية وتهديدها الأمن والسلم الإقليميين والدوليين”.