تأجيل اجتماع وزاري لـ«حلف الأطلسي» عن الطائرة «إيرباص إيه 400 إم»

تواصل – وكالات:

قال مصدران مطلعان، إن الدول الأعضاء في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) التي تعتزم شراء طائرة النقل العسكرية الأوروبية «إيه 400 إم» أرجأت اجتماعاً على المستوى الوزاري في شأن البرنامج الذي يواجه مشكلات لمدة ثلاثة أشهر حتى فبراير المقبل.

وكان الوزراء يعتزمون الاجتماع في لندن منتصف نوفمبر الجاري؛ لمناقشة الأمر بعدما سعت «إيرباص» إلى تجنب دفع غرامات كبيرة بسبب مشكلات فنية وتأخير في تسليم الطائرة.

وشطبت «إيرباص» أصولاً بقيمة 1.2 بليون يورو؛ بسبب البرنامج في فبراير، وحذرت من «مخاطر كبيرة في المستقبل».

وتجري الشركة مفاوضات مع مسؤولين من بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة في شأن الخطوات المقبلة.

وقال أحد المصدرين الذي طلب عدم نشر اسمه: إن هذه المفاوضات تحقق تقدماً مطرداً لكنها لم تصل إلى نتيجة.