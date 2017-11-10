تأجيل اجتماع وزاري لـ«حلف الأطلسي» عن الطائرة «إيرباص إيه 400 إم»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

القبض على المطلوبين أمنياً «العبدالعال والسبيتي» ببلدة تاروت بالقطيف

القبض على المطلوبين أمنياً «العبدالعال والسبيتي» ببلدة تاروت بالقطيف

بالصور.. العثور على الطفل «محمد» وفرحة عارمة تعُم أسرته

بالصور.. العثور على الطفل «محمد» وفرحة عارمة تعُم أسرته

المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين بـ«لبنان» مغادرتها في أقرب فرصة

المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين بـ«لبنان» مغادرتها في أقرب فرصة

النائب العام: الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد

النائب العام: الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد

تأجيل اجتماع وزاري لـ«حلف الأطلسي» عن الطائرة «إيرباص إيه 400 إم»

تأجيل اجتماع وزاري لـ«حلف الأطلسي» عن الطائرة «إيرباص إيه 400 إم»
0

تواصل – وكالات:

قال مصدران مطلعان، إن الدول الأعضاء في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) التي تعتزم شراء طائرة النقل العسكرية الأوروبية «إيه 400 إم» أرجأت اجتماعاً على المستوى الوزاري في شأن البرنامج الذي يواجه مشكلات لمدة ثلاثة أشهر حتى فبراير المقبل.

وكان الوزراء يعتزمون الاجتماع في لندن منتصف نوفمبر الجاري؛ لمناقشة الأمر بعدما سعت «إيرباص» إلى تجنب دفع غرامات كبيرة بسبب مشكلات فنية وتأخير في تسليم الطائرة.

وشطبت «إيرباص» أصولاً بقيمة 1.2 بليون يورو؛ بسبب البرنامج في فبراير، وحذرت من «مخاطر كبيرة في المستقبل».

وتجري الشركة مفاوضات مع مسؤولين من بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة في شأن الخطوات المقبلة.

وقال أحد المصدرين الذي طلب عدم نشر اسمه: إن هذه المفاوضات تحقق تقدماً مطرداً لكنها لم تصل إلى نتيجة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>