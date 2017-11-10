دراسة: تناول الألياف يقلل احتمالات الوفاة بـ«سرطان القولون»

تواصل – وكالات:

تَوَصَّلَت دراسة حديثة إلى أن الأشْخَاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون إذا اتبعوا نظاماً غذائياً غنياً بالألياف، أو تناولوا كمية أكبر من الألياف قد تقل احتمالات وفاتهم بسبب هذه الأورام مقارنة بمن لا يتناولون الكثير من الألياف.

وَأكَّدَ أندرو تشان كبير الباحثين في الدراسة، أن تناول المزيد من الألياف بعد تشخيص الإِصَابَة بسرطان القولون يرتبط بتراجع خطر الوفاة من هذا المرض.

وفحص تشان وزملاؤه بيانات 1575 بَالِغَاً مصابين بسرطان القولون أكملوا استقصاء لأنظمتهم الغذائية عن كمية الألياف التي تناولوها.

وَتَابَعَ الباحثون حالة نصف المشاركين لثماني سنوات على الأقل تُوُفِّيَ خلالها 773 شَخْصَاً، بينهم 174 تُوفوا بسبب أورام القولون، وارتبطت أنظمة الغذاء الغنية بالألياف باحتمالات أقل للوفاة.

وقال الباحثون في تقرير بدورية جاما لعلم الأورام إنه بالمقارنة مع أقل المشاركين تناولاً للألياف، فإن كل إِضَافَة مقدارها خمسة جرامات من الألياف ترتبط باحتمالات أقل للوفاة؛ نَتِيجَة سرطان القولون بنسبة 22 في المئة، كما ترتبط بتراجع احتمالات الوفاة بنسبة 14 في المئة نَتِيجَة لأسْبَاب أخرى.