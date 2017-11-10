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الرئيس اليمني يوجه الجيش والمقاومة بمواصلة القتال لتحرير المدن

الرئيس اليمني يوجه الجيش والمقاومة بمواصلة القتال لتحرير المدن
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تواصل – واس:

وجه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الجيش الوطني والمقاومة في جنوب غرب البلاد بمواصلة العمليات القتالية لتحرير المدن وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس هادي، اليوم الْجُمُعَة، بقائد المنطقة العَسْكَرِيَّة الرابعة اللواء فضل حسن، اطَّلَعَ خلاله على تطورات الأحداث وسير العمليات العسكرية في الجبهات، والمواقع التي تقع تحت نطاق المنطقة، وما يحققه أبطال المقاومة من انْتِصَارات على قوى التمرد والانقلاب في مختلف الجبهات.

وَأكَّدَ الرئيس اليمني تقديم أوجه الدعم كافة لقوات الجيش الوطني والمقاومة لمواصلة العمليات العسكرية، واستعادة المدن كافة التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، وإعادة الأَمْن والاستقرار وتطبيع الحياة في كافة المدن والمحافظات.

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