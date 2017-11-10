سوريا.. قتلى وجرحى من العسكريين الروس بتفجير سيارة مفخخة

تواصل – وكالات:

سقط قَتْلَى وجَرْحَى من العسكريين الروس في تفجير اسْتَهْدَف رتلاً عَسْكَرِيّاً لهم قرب مدينة اللاذقية شمال غرب سوريا اليوم الْجُمُعَة.

وقالت مصادر في المعارضة السورية إن: “سيارة مفخخة مركونة جانب الطريق في قرية بستان الباشا جنوب شرق مدينة اللاذقية اسْتَهْدَفت رتلاً لآلِيَّات عسكرية روسية، بعد مغادرتها قاعدة حميميم بعد ظهر اليوم الْجُمُعَة، وهذه أول عملية تفجير يتعرض لها رتل عسكري روسي في سوريا وقرب القاعدة العسكرية”، وَفْقَاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأكدت المصادر “سقوط عدد من القَتْلَى والجَرْحَى في التفجير، واحتراق عدد من الآلِيَّات التي اصطدمت ببعضها بعد حصول التفجير، وَتَمَّ نقل الجَرْحَى والقَتْلَى الذين لم يعرف عددهم إلى قاعدة حميميم العسكرية”.

وفقدت القوات الروسية العشرات من عناصرها خلال مشاركتهم؛ لدعم قوات بشار الأسد في المعارك ضد فصائل المعارضة.