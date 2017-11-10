الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

بالصور.. العثور على الطفل «محمد» وفرحة عارمة تعُم أسرته

بالصور.. العثور على الطفل «محمد» وفرحة عارمة تعُم أسرته

المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين بـ«لبنان» مغادرتها في أقرب فرصة

المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين بـ«لبنان» مغادرتها في أقرب فرصة

النائب العام: الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد

النائب العام: الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد

وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»

وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»

سوريا.. قتلى وجرحى من العسكريين الروس بتفجير سيارة مفخخة

سوريا.. قتلى وجرحى من العسكريين الروس بتفجير سيارة مفخخة
0

تواصل – وكالات:

سقط قَتْلَى وجَرْحَى من العسكريين الروس في تفجير اسْتَهْدَف رتلاً عَسْكَرِيّاً لهم قرب مدينة اللاذقية شمال غرب سوريا اليوم الْجُمُعَة.

وقالت مصادر في المعارضة السورية إن: “سيارة مفخخة مركونة جانب الطريق في قرية بستان الباشا جنوب شرق مدينة اللاذقية اسْتَهْدَفت رتلاً لآلِيَّات عسكرية روسية، بعد مغادرتها قاعدة حميميم بعد ظهر اليوم الْجُمُعَة، وهذه أول عملية تفجير يتعرض لها رتل عسكري روسي في سوريا وقرب القاعدة العسكرية”، وَفْقَاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأكدت المصادر “سقوط عدد من القَتْلَى والجَرْحَى في التفجير، واحتراق عدد من الآلِيَّات التي اصطدمت ببعضها بعد حصول التفجير، وَتَمَّ نقل الجَرْحَى والقَتْلَى الذين لم يعرف عددهم إلى قاعدة حميميم العسكرية”.

وفقدت القوات الروسية العشرات من عناصرها خلال مشاركتهم؛ لدعم قوات بشار الأسد في المعارك ضد فصائل المعارضة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الصدقة تدفع البلاء.. شاهد هذا المقطع واحكم بنفسك

الصدقة تدفع البلاء.. شاهد هذا المقطع واحكم بنفسك

بالفيديو.. سيارة تحطم محل ملابس في جدة

بالفيديو.. سيارة تحطم محل ملابس في جدة

اليمن.. مقتل 11 قيادياً بميليشيا الانقلاب في معارك شرق صنعاء

اليمن.. مقتل 11 قيادياً بميليشيا الانقلاب في معارك شرق صنعاء

مقتل 16 شخصاً في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

مقتل 16 شخصاً في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>