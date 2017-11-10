إذاعة لبنانية: خطف مواطن سعودي بسيارته في كسروان.. صباح اليوم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

بالصور.. العثور على الطفل «محمد» وفرحة عارمة تعُم أسرته

بالصور.. العثور على الطفل «محمد» وفرحة عارمة تعُم أسرته

المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين بـ«لبنان» مغادرتها في أقرب فرصة

المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين بـ«لبنان» مغادرتها في أقرب فرصة

النائب العام: الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد

النائب العام: الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد

وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»

وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»

إذاعة لبنانية: خطف مواطن سعودي بسيارته في كسروان.. صباح اليوم

إذاعة لبنانية: خطف مواطن سعودي بسيارته في كسروان.. صباح اليوم
0

تواصل – الرياض:

قالت إذاعة “جرس سكوب” اللبنانية على حسابها في موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، إن مواطناً سعودياً يُدعى “عبدالشمراوي”، خُطف مع سيارته BMW – X6، فجر اليوم، من مكان سكنه في العقيبة، كسروان، وقد أجرى الخاطفون اتصالاً هاتفياً يطلبون فدية مليون دولار، وقالت “جرس سكوب” إن: “عبدالشمراوي متزوج من امرأة سورية”.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، معلومات عن خطف المواطن السعودي في لبنان بالقرب من منزله في بلدة كسروان، وأن خاطفيه يتصلون بعائلته، ويطلبون مليون دولار فدية.

“وتواصل” تتابع الخبر، ولم تستطع التأكد من صحته، وفي انْتِظَار توضيحات من الجهات المختصة.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، صرح مساء أمس، “أنه بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، كما تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية.”

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. آخر ما قاله الملازم «سعد السهلي» قبل استشهاده بالحد الجنوبي

شاهد.. آخر ما قاله الملازم «سعد السهلي» قبل استشهاده بالحد الجنوبي

وزير العمل: هدف «رسوم الوافدين» استقطاب الكفاءات المتميزة

وزير العمل: هدف «رسوم الوافدين» استقطاب الكفاءات المتميزة

«النيابة العامة» توضح حالات تخفيف العقوبة عن مرتكبي جريمة غسيل الأموال

«النيابة العامة» توضح حالات تخفيف العقوبة عن مرتكبي جريمة غسيل الأموال

الوفاء الجميل.. طالب جامعي يحتفي بمعلمه بعد ١٥ عاماً في مكة

الوفاء الجميل.. طالب جامعي يحتفي بمعلمه بعد ١٥ عاماً في مكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>