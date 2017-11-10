إذاعة لبنانية: خطف مواطن سعودي بسيارته في كسروان.. صباح اليوم

تواصل – الرياض:

قالت إذاعة “جرس سكوب” اللبنانية على حسابها في موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، إن مواطناً سعودياً يُدعى “عبدالشمراوي”، خُطف مع سيارته BMW – X6، فجر اليوم، من مكان سكنه في العقيبة، كسروان، وقد أجرى الخاطفون اتصالاً هاتفياً يطلبون فدية مليون دولار، وقالت “جرس سكوب” إن: “عبدالشمراوي متزوج من امرأة سورية”.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، معلومات عن خطف المواطن السعودي في لبنان بالقرب من منزله في بلدة كسروان، وأن خاطفيه يتصلون بعائلته، ويطلبون مليون دولار فدية.

“وتواصل” تتابع الخبر، ولم تستطع التأكد من صحته، وفي انْتِظَار توضيحات من الجهات المختصة.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، صرح مساء أمس، “أنه بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، كما تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية.”