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الوفاء الجميل.. طالب جامعي يحتفي بمعلمه بعد ١٥ عاماً في مكة

الوفاء الجميل.. طالب جامعي يحتفي بمعلمه بعد ١٥ عاماً في مكة
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تواصل – مَكَّة الْمُكَرَّمَة:

في صورة من صور الوفاء، شقَّ طالب جامعي الصفوف، خلال فعالية احتفالية، حاملاً هدية مغلفة، ليصعد المنصة مستقبلاً معلمه بالأحضان.

وانحنى الطالب على رأس معلمه السابق ليقبله في صورة من أروع صور الوفاء والعرفان من طالب أدرك معنى المعلم الذي يعتبر الأب والمربي والموجه والقدوة.

ومَا زَال الطالب الجامعي علي السيحاني يحتفظ بالوفاء لمعلمه الذي قَامَ بالتدريس له في الصف الأول الابتدائي قبل نحو ١٥ عاماً.

كانت هذه الأحداث بمناسبة احتفاء منسوبي مدرسة زيد الخير الابتدائية بمكة الْمُكَرَّمَة بتكريم قائد المدرسة المتقاعد حجب بن ردن العصيمي الذي خدم في مجال التربية والتعليم أكثر من ٢٩ عَامَاً معلماً، ثم وكيلاً، ثم قائداً.

 

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