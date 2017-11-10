«فئران» بحجم القطط تشارك المتنزهين بكورنيش جدة (فيديو)

تواصل – هياء الدكان:

رصدت موضي محمد من مدينة جدة أثناء تصويرها للشاطئ على الكورنيش الشمالي، وهي تستمتع بجمال البحر مع أطفالها، الفئران بحجم كبير مريع تتنقل بين الصخور، يحسبها البعض قططاً.

وقالت: “تألمت جداً وتمنت أن تتخذ بلدية جدة إجراءات صارمة، وتقضي على هذه القوارض المسببة للأمراض والقذارة التي تنتشر وتزيد”، مؤكدة أن هذا المنظر مؤذٍ للجميع، كما يوجد رائحة كريهة، أحياناً تذهب وتأتي وربما يكون مصدرها المجاري والفضلات.

وحددت موضي الموقع الذي شاهدت فيه الفئران بالكورنيش شمال جدة، بجوار كودو، وبالقرب من ملاهي الشلال.