بالصور.. العثور على الطفل «محمد» وفرحة عارمة تعُم أسرته

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تواصل – خالد الغفيري:

“نعجز عن شكركم ولا نستطيع رد جميلكم” بهذا علق عبدالله المبدل والد الطفل محمد الذي اختفى صباح اليوم بحي الغروب بمدينة الرياض.

وقال إن اتصالا هاتفيا تلقاه من أحد المواطنين بعد اننشار صورة وخبر اختفاء الطفل ليخبرهم بأن الطفل لديه بالمنزل بصحة وسلامة لتكون بارقة الأمل والفرج وزوال هم نهار كامل.

وأضاف: تبين أن مواطنا بالشارع الخلفي وأثناء خروجه لدوامه صباح اليوم تفاجأ في الطفل ليتوقف ويحاول أن يصله بذويه لكن محاولاته لم تنجح لذلك قرر أن يتركه لدى زوجته ومع أبنائه وغادر حينها لدوامه.

وزاد: بعدما انتشر الخبر وقرأه المواطن أمين عبده الذي كان اسما على مسمى وأمينا في تعامله مع الحادث، حيث جاء بالطفل قبل أذان عصر اليوم لتعم الفرحة وتختلج المشاعر ونعجز عن الشكر لكن من تفاعل وشارك بالبحث ولا نستطيع رد جميلهم.

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