«ديوان المراقبة» يرصد قصوراً في 8 خدمات حكومية

تواصل – الرياض:

قالت مصادر، إن ديوان المراقبة العامة رصد أوجه قصور في 8 قطاعات حُكُومِيّة بالمناطق هي: الخدمات البَلَدِيَّة، والخدمات التعليمية، والخدمات الزِرَاعِيّة، والخدمات الصحية، والخدمات الإسعافية، ومكاتب العمل، والشؤون الإسلامية، وخدمات المياه.

وأَضَافَت المصادر، أن «الديوان» أشعر الجهات ذات العلاقة بأوجه القصور المختلفة من أجل العمل على تلافي الملاحظات وتعزيز الإيجابيات؛ بهَدَف الارتقاء بالأداء الحُكُومِيّ والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، في ظل التوجيهات العليا القاضية بتقديم أفضل الخدمات عبر جميع الجهات الحُكُومِيّة، وَفْقَاً لـ”المدينة”.