«روس آتوم» تتطلع لبناء محطات نووية في المملكة

تواصل – وكالات:

قال رئيس شركة “روس آتوم”، أليكسي ليخاتشوف، للصحفيين اليوم الْجُمُعَة، إن الشركة تتطلع للفوز بعقد بناء محطات نووية في السعودية.

وأَضَافَ: “على حد علمي، من المنتظر أن يتخذ (السعوديون) قَرَارَاً العام المقبل بخصوص البناء والشركة المشيدة. نأمل بأن نكون نحن الشركة المشيدة”.

وتدرس السعودية بناء عِدَّة محطات نووية لتوليد 17.6 غيغاواط من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول العام 2032؛ وهُوَ مَا يعادل إِنْتَاج نحو 17 مفاعلاً؛ مِمَّا يجعله أحد أكبر المشروعات المحتملة في هذا القطاع.

ولتعزيز التعاون بين روسيا والمملكة في مجال الطاقة، وقعت موسكو والرياض اتفاقية حول الطاقة والمناخ، ومذكرة تفاهم وتعاون في قطاع الطاقة، خلال اجتماع عقد للجنة الحُكُومِيّة الروسية السعودية مطلع الشهر الْجَارِي.

كذلك وضع البلدان خريطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتِجَارِيّ بينهما، وذلك عبر الاستثمار في مجالات عديدة أبرزها مشروع مدينة “نيوم”، بِالإِضَافَةِ إلى مجالات الذكاء الاصطناعي، والسكك الحديدية، والصناعة.