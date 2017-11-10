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رئيسة وزراء بريطانيا: لن أسمح بمحاولة عرقلة الخروج من الاتحاد الأوروبي

رئيسة وزراء بريطانيا: لن أسمح بمحاولة عرقلة الخروج من الاتحاد الأوروبي
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تواصل – وكالات:

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، النواب المؤيدين لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، من أنها لن تسمح بمحاولات العرقلة لإبطاء أو إيقاف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت ماي في صَحِيفَة “دايلي تلغراف”: “لن نسمح بأي محاولة لاستخدام أسلوب تعديل مشروع قانون لعرقلة إرادة الشعب البريطاني الدِيمُقْرَاطِيّة، عبر محاولة إبطاء أو إيقاف انسحابنا من الاتحاد”، مضيفة “سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2019”.

يَأْتِي كلام ماي في وقت كرر، اليوم الْجُمُعَة، الدبلوماسي البريطاني جون كير، الذي صاغ المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنص على إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي ستلجأ إليها لندن في مارس، أن عملية الخروج تنطوي على آلية عكسية إذا غيرت الدولة العضو التي فعلتها رأيها.

وصرّح كير خلال احتفال نظمته حركة “أوبن بريتان” (بريطانيا المنفتحة) المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي: “لسنا مجبرين على الخروج من الاتحاد الأوروبي لمجرد أن السيدة ماي بعثت الرسالة”، مُشِيرَاً بذلك إلى المادة 50. وأَضَافَ: “يمكننا تغيير رأينا في أَي وقت من العملية”.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن البلاد ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 عند الساعة 23، 00 ت غ، وذلك بموجب تعديل سيطرح ضمن مشروع قانون بريكست الذي لا يزال قيد الدرس في البرلمان.

واستؤنفت مفاوضات بريكست الخميس بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي و”الوقت ينفد”، حسبما أكَّدَ كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه.

في المقابل، أشارت الوزارة البريطانية المكلفة بعملية بريكست في تغريدة على حسابها على موقع “تويتر” إلى “أننا أَحْرَزنا تقدماً كبيراً في المجالات المُهِمَّة”.

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