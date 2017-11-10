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تجنب تناول أطباق معينة في المطاعم.. لهذه الأسباب

تجنب تناول أطباق معينة في المطاعم.. لهذه الأسباب
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تواصل – وكالات:

يعتبر ارتياد المطاعم للاستمتاع بوجبات مميزة من أكثر النشاطات التي يقوم بها الناس حول العالم، إلا أن الكثيرين لا يعرفون بأن الكثير من المطاعم تعيد تدوير بعض فضلات الطعام القديمة، واستخدام الأطعمة التي تم طهوها مُسْبَقَاً.

نصح بعض الطهاة وعاملي الخدمة في العديد من المطاعم، الزبائن بعدم طلب أنواع معينة من الأطعمة على رأسها ما يُسَمَّى بـ”الطبق اليومي الخاص” الذي يتم استخدام مكونات غير طازجة فيه لاستهلاكها قبل أن تفسد.

وبِحَسَبِ موقع ريديت الإِلِكْتُرُونِيّ فإن طبق الحساء يعتبر من الأطعمة التي ينبغي الزبون تجنب تناولها في المطعم؛ لأنه غَالِبَاً ما يكون غير طازج أو تم طهوه في اليوم السابق.

وتستمر القائمة مع السلطة التي حَذَّرَ الكثيرون من تناولها في المطاعم، وخَاصَّة أطباق السلطة الصغيرة التي تأتي مع بعض الأطباق الرَئِيسِيّة، لأنها تفتقر للنظافة، وعادة ما يَتِمُّ إِعْدَادُها قبل عِدَّة أَيَّام وَفْقَ ما قَالَ أحد الطهاة على موقع ريديت.

وأَخِيرَاً حَذَّرَ موقع ريديت عشاق السمك بعدم تناول السوشي في أَيَّام معينة من الأسبوع، حيث قَالَ أحد المستخدمين بأن الكثير من المطاعم تستخدم فضلات السوشي الفائضة التي يَتِمُّ إِعْدَادُها في عطلة نهاية الأسبوع لتقديمها للزبائن بعد يوم أو اثْنَيْنِ بنصف السعر، وَفْقَ ما ورد في صَحِيفَة ديلي ستار البريطانية.

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