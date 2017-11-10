ذعر في قرية مصرية بعد رؤية الأهالي لشاب دفنوه منذ شهر

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

القبض على المطلوبين أمنياً «العبدالعال والسبيتي» ببلدة تاروت بالقطيف

القبض على المطلوبين أمنياً «العبدالعال والسبيتي» ببلدة تاروت بالقطيف

بالصور.. العثور على الطفل «محمد» وفرحة عارمة تعُم أسرته

بالصور.. العثور على الطفل «محمد» وفرحة عارمة تعُم أسرته

المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين بـ«لبنان» مغادرتها في أقرب فرصة

المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين بـ«لبنان» مغادرتها في أقرب فرصة

ذعر في قرية مصرية بعد رؤية الأهالي لشاب دفنوه منذ شهر

ذعر في قرية مصرية بعد رؤية الأهالي لشاب دفنوه منذ شهر
1

تواصل – متابعات:

حالة من الذعر سَيْطَرَت علي أَهَالِي قرية الصباغين، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة بمصر، بعد دفن أحد الأشْخَاص بمقابر العائلة مُنْذُ شهر وظهوره من جديد يتجول في شوارع القرية.

كان اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، تلقى إِخْطَاراً من العميد عادل محبوب، مأمور قسم شرطة كفر الدوار بتلقيه بلاغاً من محمد عبدالجيد السيد بالعثور على نجله محمود في القرية بعد دفنه بشهر بمقابر العائلة، عقب العثور على جثته بمدينة التل الكبير عقب تغيبه عن المنزل، وتبين من التحريات أن الذي تم دفنه ليس نجله، طِبْقَاً لـ”المصريون”.

وتعود أحداث الواقعة للأول من شهر أكتوبر الماضي، حينما تعرف المبلغ على جثة نجله المختفي مُنْذُ عام من خلال صفحات التواصل الاجْتِمَاعِيّ فيسبوك بعد العثور عليها بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، حيث قَامَ بالتعرف علي جثته وتسلمها بموجب محضر تَسَلُّم برقم 2150 إداري التل الكبير ودفنه بتاريخ 2 أكتوبر.

فيما فوجئ بنجله الذي تم دفنه يظهر في القرية؛ مَا تَسَبَّبَ في حالة من الرعب بين الأهالي، حيث تبين أنه كان يعمل في مكان آخر وعاد عقب الانتهاء من العمل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الباحة.. وفاة طفل انهار فوقه جدار منزل مهجور في «بلجرشي»

الباحة.. وفاة طفل انهار فوقه جدار منزل مهجور في «بلجرشي»

«تعليم الشرقية» تكشف ملابسات وفاة طالب بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

«تعليم الشرقية» تكشف ملابسات وفاة طالب بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

برودة 3 مراوح تقتل رجلاً وهو نائم

برودة 3 مراوح تقتل رجلاً وهو نائم

مستشار الأمير منصور بن مقرن: الفقيد كان لا يرد على أي إساءة ويسامح الجميع

مستشار الأمير منصور بن مقرن: الفقيد كان لا يرد على أي إساءة ويسامح الجميع

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>