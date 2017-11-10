ذعر في قرية مصرية بعد رؤية الأهالي لشاب دفنوه منذ شهر

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حالة من الذعر سَيْطَرَت علي أَهَالِي قرية الصباغين، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة بمصر، بعد دفن أحد الأشْخَاص بمقابر العائلة مُنْذُ شهر وظهوره من جديد يتجول في شوارع القرية.

كان اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، تلقى إِخْطَاراً من العميد عادل محبوب، مأمور قسم شرطة كفر الدوار بتلقيه بلاغاً من محمد عبدالجيد السيد بالعثور على نجله محمود في القرية بعد دفنه بشهر بمقابر العائلة، عقب العثور على جثته بمدينة التل الكبير عقب تغيبه عن المنزل، وتبين من التحريات أن الذي تم دفنه ليس نجله، طِبْقَاً لـ”المصريون”.

وتعود أحداث الواقعة للأول من شهر أكتوبر الماضي، حينما تعرف المبلغ على جثة نجله المختفي مُنْذُ عام من خلال صفحات التواصل الاجْتِمَاعِيّ فيسبوك بعد العثور عليها بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، حيث قَامَ بالتعرف علي جثته وتسلمها بموجب محضر تَسَلُّم برقم 2150 إداري التل الكبير ودفنه بتاريخ 2 أكتوبر.

فيما فوجئ بنجله الذي تم دفنه يظهر في القرية؛ مَا تَسَبَّبَ في حالة من الرعب بين الأهالي، حيث تبين أنه كان يعمل في مكان آخر وعاد عقب الانتهاء من العمل.