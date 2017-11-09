بعد غيابه فجأة.. أهل الطفل المفقود لـ «تواصل»: ساعدونا في العثور عليه

تواصل – فريق التحرير:

خرج الطفل محمد عبدالله المبدل “عامان ونصف العام” من منزل ذويه بحي الغروب بمدينة الرياض صباح اليوم، ولم يتم العثور عليه حتى الآن على الرغم من أنَّ والده أبلغ الجهات الأمنية، وما يزال ذووه يبحثون عنه.

وقال أحد أقارب الطقل لـ”تواصل”: إنهم لا يزالون يبحثون عنه في أماكن عدة بالحي والأحياء المجاورة بعد غيابه فجأة، مؤكدًا أنهم تقدمَوا ببلاغ لدى الجهات الأمنية، التي لا زالت تواصل بحثها عنه مشكورة، وبمساعدة عدد من المواطنين كذلك الاعلان بخطبة الجمعة بعد إبلاغ الخطيب بذلك.

وأهاب عبر “تواصل” التعاون من جميع المواطنين مع الجهات الأمنية للبحث عن الطفل محمد، ومن يعثر عليه أو يحصل على معلومة تفيد بالوصول لهم.