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«الجبير» يعلق على تصريح «السيسي».. ويؤكد: حزب الله الإرهابي اختطف لبنان

«الجبير» يعلق على تصريح «السيسي».. ويؤكد: حزب الله الإرهابي اختطف لبنان
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تواصل – وكالات:

أكد عادل الجبير، وزير الخارجية، على تصريحات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي قَالَ في رد على سؤال حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران وحزب الله، إنه يعارض الحرب ملقياً الضوء على أن أمن الخليج يعتبر خطاً أحمرَ بالنسبة لمصر.

وقال “الجبير”، في مقابلة على قناة CNBC، “أعتقد أن ذلك (تصريح السيسي) يتماشى مع ما يفكر به الجميع في المنطقة، نقول إن علينا أن نجد طرقاً للحد من نفوذ حزب الله وأضراره، وعلينا أن نجد سبلاً للضغط على أَنْشِطَة حزب الله الإرهابية ومشاركته في شؤون بلدان أخرى بناء على طلب إيران، وليس هناك تناقض في المواقف”.

وحول تحرك محتمل ضد حزب الله دون مصر، رد “الجبير” قَائِلاً: “أعتقد أن لدينا عَدَدَاً كبيراً من البلدان في جميع أنحاء العالم إن لم يكن جميع البلدان عدا إيران تتعارض مع أَنْشِطَة حزب الله الإرهابية، وخطف حزب الله للدولة اللبنانية؛ وعليه لسنا وحدنا في هذا”.

يُذْكَرُ أَنَّ السيسي في لقاء مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام المصرية والأجْنَبِيَّة على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، قال: إنه “يعارض الحرب”، مُشِيرَاً إلى أن مصر لها تجارب صعبة مع الحروب.

وأَضَافَ أن “أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لنا، ويجب على الآخرين عدم التدخل في شؤوننا، والوصول بالأمور إلى شكل من أشكال الصدام.. نطالب بعدم زيادة التوتر في المنطقة، لكن ليس على حساب أمن واستقرار الخليج”.

وَأكَّدَ أن “أمن الخليج من أمن مصر، وأمن مصر من أمن الخليج، خَاصَّة السعودية، والإِمَارَات، والبحرين، والكويت، ولا بُدَّ أن يتعامل الجميع معنا في هذا الإطار”.

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