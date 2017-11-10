كتاب وأكاديميون لمكافحة الفساد: افتحوا ملف مشروع سيارة غزال والـ 100 مليون؟

تواصل – الرياض:

طالب الدكتور محمد حمد القنيبط الأُسْتَاذ بقسم الاقتصاد الزِرَاعِيّ، جامعة الملك سعود، بفتح ملف الفساد العِلمي في مشروع سيارة غزال.

وقال “القنيبط” للدكتور علي القرني الذي تحدث في مقال له بِعُنْوَان: ماذا عن الفساد العلمي؟ “ليتك تكتُب عن الفساد العِلمي في مشروع سيارة غزال ودفاعك عنه!؟”.

وطالب عدد من المغردين فتح ملف مشروع سيارة غزال، ووصفوه بـ “الوهمي”، وقال المهندس الاسْتشَاري عمر البطين: مشروع سيارة غزال يا لجنة مكافحة الفساد.

أما جاسم الحميدي‏ فقال: “مشروع سيارة غزال للحين ما شاف النور بس تبيعون الأوهام للمواطنين”.

ونقل مغرد تصريحات رجل أَعْمَال بارز في المملكة قوله: رائحة الفساد فاحت في مشروع سيارة غوال، ولم نرَ أَي ردود فعل أو إِجْرَاءَات اتخذت من قبل هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” حول هذا الفساد الواضح؛ لِذَا فطالما أن الفساد واضح في هذه القضية فلماذا لا تقوم نزاهة بالنظر في هذه القضية، وإعلان النتائج فَوْرَاً وليكن ذلك عبرة للكثير من الفاسدين في البلاد”.

وقال سيف السهلي‏: “يا ليت تعرج على موضوع، سيارة غزال، حدائق الملك عبدالله العالمية، تطوير وتوسعة الجسر المعلق بـ 99 مليون.”

وكتب الكاتب محمد علي البريدي: أحسن الله عزاءكم في سيارة غزال، لقد ماتت بعد الولادة مباشرة”، وأَضَافَ :”من يريد معرفة الحقيقة كاملة عليه أن يعود إلى ما قاله الدكتور الصريح جِدّاً محمد القنيبط قبل أشهر في برنامج (يا هلا).. لقد روى الرجل مشكوراً ما لم يرو من قبل، وتحدث عن خدعة كبرى قامت بها الجامعة، وفي ذلك الوقت لم يصدقه أحد؛ فما هو رأيكم الآن؟!.. قبل أَيَّام يقول وزير التجارة إن سيارة غزال لم ترخص، وأن جامعة الملك سعود لم تتقدم للحصول على ترخيص لتصنيع هذه السيارة التحفة، أو بالأحرى الأكذوبة الكبرى التي كلفت مبالغ طائلة كما جرت العادة”.

أما الكاتب خلف الحربي فكتب يقول :”بعد أربع سنوات من (الفشخرة) الميكانيكية التي كلفت 100 مليون ريال، اتضح أن سيارتنا السعودية (غزال 1) مجرد بحث! هذا هو رد جامعة الملك سعود على تصريحات وزير التجارة، التي ألقت الكرة في ملعب الجامعة (أو بالأصح ألقت الدفرنس في ورشة الجامعة!)، حيث أكَّدَ متحدث رسمي باسم الجامعة أن سيارتنا الموءودة كانت مجرد (مشروع بحثي طلابي) مُضِيفَاً بأنه ليس من مهمات الجامعة تصنيع السيارات!”.

ويعلق الحربي قَائِلاً: “هكذا نكون أمام (أقوى جحدة محلية)، فالجامعة التي (طبلت) على رؤوس الأشهاد وأوهمت الجميع في أخبار وتقارير وتصريحات صحفية نشرت في وسائل الإعلام المحلية والأجْنَبِيَّة، وكأنها ضمنت خطوط الإِنْتَاج في لحظة ظهور النسخة الأولى من غزالها المعدني، وقالت إن آلاف السيارات ستكون موجودة في الأسْوَاق خلال ثلاث سنوات وشرحت بالأرقام التدرج الزمني لزيادة خطوط الإِنْتَاج، ها هي تخرج من الموضوع مثل الشعرة من العجين بعد مرور السنوات وتؤكد، أن هذا الحلم الصناعي المنتظر لم يكن إلا بحثاً طلابياً.. و(ما عندنا إلا هالسيارة الخضراء وشوفوها يمكن ما تشتغل بعد!)”.

ويضيف الحربي: “نريد السيارة السعودية التي ظهرت فجأة دون موعد مُسْبَق واختفت تَمَامَاً حين حان موعدها الحقيقي، وهذا سر لن يفكك ألغازه إِلا إنشاء هيئة وطنية لمكافحة (الهياط) باهظ الثمن، وأن تكون المُهِمَّة الأولى لهذه الهيئة تفسير أول سطرين في التقرير الاحتفالي المطول لوكالة الأنباء السعودية: (فتحت المملكة العَرَبِيّة السعودية باب عصر اقتصادي جديد مبني على التنوع والمعرفة بعد إِطْلَاق جامعة الملك سعود صناعة السيارات بشكل تِجَارِيّ خلال 3 سنوات من الآن. وبدأت قصة هذه الصناعة في مؤتمر صحفِي كشف فيه مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان في نهاية ديسمبر عبر ذراعها الاسْتِثْمَارِيّة ــ شركة زادي الرياض للتقنية ــ برَأْسمَال 100 مليون ريال للدخول في صناعة السيارات بعد أن نجحت الجامعة في تصنيع نموذجها الأول)”.

ويتوجه “الحربي” إلى جهات التحقيق، متسائلاً: “ما الذي حدث لشركة وادي الرياض للتقنية والمائة مليون ريال؟.. وكيف تطور رَأْسمَال المشروع إلى 500 مليون دولار؟.. وأين ذهب الشركاء الثلاثة المؤسسون لشركة غزال لصناعة السيارات وقطع الغيار التي أعلنت فتح الباب للصناديق الراغبة في المشاركة بالمشروع بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة؟.. وكيف اختفت الشركة الكورية التي شَارَكَت بـ 30 بالمائة من المشروع؟.. وماذا عن المستثمر السعودي الذي أعلن بعد يومين فقط من إعلان المشروع عن تغطية 55 بالمائة من رأس المال؟