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لماذا لا يجب إعادة تسخين هذه الأطعمة؟

لماذا لا يجب إعادة تسخين هذه الأطعمة؟
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تواصل – وكالات:

ليست كل الأطعمة تصلح لإعادة التسخين، وبعضها لا يجب أن يدخل إلى الفرن مرتين على الإطلاق. إليك أكثر الأطعمة التي ينْصَح بعدم إعادة تسخينها:

الدجاج

يمكن أن يسبب بروتين الدجاج المشوي مشاكل في الهضم إذا تم تسخينه بعد حفظه بارداً، أفضل طريقة لتناوله هي إِضَافَة شرائح الدجاج البارد إلى السلطة أو السندويش.

السبانخ

مثل كثير من الخضروات الورقية الخضراء يحتوي السبانخ على كمية كبيرة من الحديد والنترات، فإذا تم تسخين السبانخ بعد تبريده قد تتحول النترات إلى مواد مسرطنة.

البيض

لا ينبغي تسخين بروتين البيض أكثر من مرّة خَاصَّة إذا كان التسخين عالي الحرارة لأنه يسبب أكسدة المغذيات، وينتج عن ذلك مشاكل في الهضم.

الفطر

من الأفضل عدم تخزين الفطر (المشروم) بعد طبخه؛ أَي تناوله في اليوم نفسه، لذلك قم بطهي الكمية التي سيتم استهلاكها في الوجبة.

بعض الزيوت

كل الزيوت التي لا تتحمّل درجات الحرارة العَالِية وتتحوّل إلى دخان عند تسخينها إلى درجة حرارة متوسطة لا تناسب إعادة التسخين. من أمثلة هذه الزيوت: زيت الجوز، والأفوكادو، وبذور الكتّان.

الشمندر

البنجر أو الشمندر مثل السبانخ غني بالنترات والحديد، وتؤدي إعادة تسخينه إلى إنتاج مادة النتريت المسرطنة.

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