«حرس الحدود» ينفي منع صيادي مرسى السهي من الإبحار

تواصل – فريق التحرير:

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنّه لا صحة لما تم تداوله في شبكات التواصل الإجتماعي حول مزاعم شكوى نسبت لصيادي مرسى السهي بمنطقة جازان، ومنعهم من الإبحار لمدة أسبوعين.

وأوضح المتحدث الرسمي أنّ ما ذكر غير صحيح ولم يتم منع الصيادين من الإبحار، وتمثّلت الإجراءات المتخذة في إبلاغهم بعدم التواجد في مناطق بحرية حدودية محظورة لدواعٍ أمنية.

وأكّد المتحدث أنّه تم التصريح خلال الأسبوعين الماضيين لعدد من الصيادين، الذين أبحروا في مناطق بحرية آمنة، مبينًا أنّ رجال حرس الحدود حريصون كل الحرص على سلامة الصيادين وأمن الحدود من أيّ اختراقات أمنية لا قدّر الله، مشددًا أنّه لا تساهل مع من يخالف نظام أمن الحدود.