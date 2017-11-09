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«المالية» تحدد موعد صرف مستحقات القطاع الخاص
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تواصل – الرياض:

شارك مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية هندي بن عبدالله السحيمي، الخميس، في منتدى الشرقية الاقتصادي 2017م، الذي نظمته غرفة الشرقية بعنوان: “شركاء في رؤية الغد”، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وأكد “السحيمي”، خلال الجلسة الثانية للمنتدى التي عُقدت بعنوان “آفاق استدامة صناعة التشييد والبناء”، أن الوزارة مستمرة في الصرف خلال 60 يوماً من تسلم أوامر الدفع بعد استيفائها شروطها النظامية.

وتابع، أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال إطلاق خدمات إلكترونية وتفعيلها لتسهيل إجراءات أوامر الدفع المستحقة لهذا القطاع الحيوي، والعمل مع الجهات الحكومية لتسريع تلك المستحقات.

 

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