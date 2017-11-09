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الأمير «فيصل بن مقرن» يندد بالإعلام المروج للأكاذيب: نعرف العدو من الصديق

الأمير «فيصل بن مقرن» يندد بالإعلام المروج للأكاذيب: نعرف العدو من الصديق
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تواصل – فريق التحرير:

ندد الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز بمحاولات المغرضين والمعادين للمملكة الزج بحادثة وفاة شقيقه الأمير منصور، لاختراق وعي المجتمع السعودي الذي يعرف عدوه من صديقه، ويستطيع الفرز بين الحق والباطل، واصفا ما تناولته بعض وسائل الإعلام بالفبركات الكاذبة والرخيصة.

وأكد الأمير فيصل أن هذه اللعبة الخبيثة لم تعد تنطلي على المواطن السعودي وكل شرفاء العالم، مشددا أن المحاولات الدنيئة في تناول أي حدث يتعلق بالمملكة للنيل منها، ليس إلا انعكاسا لمخططات أعداء يزيفون الحقائق ويقلبون الوقائع، ويسعون لبث الفتن في وطننا، وفقا لـ”عكاظ”.

وأوضح، أن شقيقه الشهيد الأمير منصور (يرحمه الله) عرف بولائه لوطنه ودينه وولاة الأمر، وظل حتى آخر ساعة في حياته مخلصاً وفياً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، حتى استشهد وهو يخدم أبناء وطنه متنقلا في ربوع منطقة عسير لتقديم الخدمات والسهر على رعاية من ولاه خادم الحرمين الشريفين رعايتهم، ومن منحه ثقته، فتولى المسؤولية بعين المسؤول حتى لقي ربه، ونحسبه شهيدا في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

وأضاف الأمير فيصل: أن الزيارة التي كانت آخر عمل أداه الشهيد مجدولة منذ وقت سابق، ولم تكن وليدة اللحظة، بل حرص رحمه الله على إعداد جدول أعماله وجولاته، وكان حريصا على أداء عمله بسعادة بالغة وهو يخدم الأهالي صغيرهم وكبيرهم. داعيا الله أن يتغمد الشهيد ومن رافقوه بواسع رحمته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان على فقدان من ضحوا بأنفسهم وهم يقدمون الوقت والجهد والنفس رخيصة في خدمة الوطن والمواطن.

وأهاب الأمير فيصل بالوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي كافة، الكف عن تداول الفبركات وعدم الانجرار وراء أكاذيب الحاقدين المعادين للمملكة، وتحري الدقة والرصانة في كل ما ينقل للرأي العام.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    عبدالمحسن البقمي

    الله يرحمه والله اني حبيته وانا مااعرفه اصلا لكن من حبه الله حبب الناس فيه لعل الجنة مأواه

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  2. ١
    زائر

    الوعي سر تقدم الشعوب 👌 لافض فوك …

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