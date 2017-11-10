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«تعليم مكة» تنظم معرض اللغة الإنجليزية الأول (صور)

«تعليم مكة» تنظم معرض اللغة الإنجليزية الأول (صور)
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تواصل – مكة المكرمة:
نظم قسم اللغة الانجليزية بمكتب التعليم بغرب مكة التابع للإدارة العامة لتعليم بمنطقة مكة المكرمة معرض اللغة الإنجليزية الأول يوم أمس الخميس، بمشاركة العديد من المدارس الحكومية والأهلية وبمختلف المراحلة الدراسية.
افتتح المعرض المساعد للسؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم الدكتور طلال بن مبارك الحربي ورئيس قسم اللغة الانجليزية بجامعة أم القرى الدكتور علي بن حسن أبو الريش ومدير مكتب التعليم بغرب مكة المكرمة الاستاذ خالد الجابري والدكتور سعيد المبعوث رئيس قسم النشاط بالإدارة العامة لتعليم مكة المكرمة.
حضر الافتتاح رؤساء الشعب وممثلي المدارس المشاركة في المعرض و مجموعة من المشرفين التربويين و  المعلمين و الطلاب.
يحتوي المعرض على مجموعة متنوعة من الأنشطة و الوسائل التعليمية و المجسمات الحرفية و العروض المرئية و التي تعكس ما يتم تدريب الطلاب عليه في مادة اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى بعض الاعمال الابداعية.
وعلق رئيس شعبة اللغة الإنجليزية بمكتب الغرب الدكتور ممدوح سبحي بقوله “إن المعرض هو الأول من نوعه في المكتب والذي يهدف إلى إظهار الأنشطة غير الصفية للمادة والتي أعدها طلاب بعض مدارس مكتب التعليم بغرب مكة وبإشراف معلمي التخصص بالمدارس، نسأل الله أن يكون فاتحة خير لمعارض أخرى أكبر تشمل مدارس مكة المكرمة كلها وأن يكون على قدر التطلعات”.
وصرح المنسق العام للمعرض المشرف التربوي للغة الإنجليزية الأستاذ محمد العمري بأن المعرض فرصة كبيرة لتحفيز الطلاب لتعلم اللغة و الانجليزية و أحد قنوات نقل الخبرات بين المعلمين من خلال الاطلاع على الكثير من الأنشطة و الوسائل المستخدمة في تدريس و تعلم اللغة الإنجليزية.
وأضاف مشرف اللغة الإنجليزية الأستاذ عبدالرحمن سرتي بأن المعرض يعد وسيلة مميزة لتوثيق أعمال وابتكارات أبنائنا الطلاب وإثراء الميدان بآفكار ووسائل توضيحية تسهم بإيصال المعلومة بيسر وسهولة، وأشكر الزميل الأستاذ محمد العمرى لتبني هذه الفكرة وإخراجها لأرض الواقع.
الجدير بالذكر أن المعرض سيكون متاحاً لجميع مدارس التعليم بمنطقة مكة المكرمة ولمدة أسبوعين لزيارته و التعرف على محتوياته.
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