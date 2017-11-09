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بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
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بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بترقية وتعيين 50 قاضيًا في ديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بترقية وتعيين 50 قاضيًا في ديوان المظالم
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تواصل- واس:
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً، بترقية وتعيين (50) قاضياً بديوان المظالم .
صرح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبيناً أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية (3) قضاة إلى درجة رئيس محكمة (أ) وترقية (4) قضاة إلى درجة رئيس محكمة / ب وترقية (6) قضاة إلى درجة وكيل محكمة / أ وترقية (19) قاضياً على درجة وكيل محكمة / ب وترقية (17) قاضياً إلى درجة قاضي / أ وتعيين قاضي على درجة قاضي / ب .
وأكد الشيخ اليوسف، أن الأمر الملكي يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – على دعم مرفق قضاء ديوان المظالم وتذليل الصعوبات والسبل للوصول إلى تطلعات القيادة، نحو ريادة القضاء وبما يهيئ للعملية القضائية أداء دورها بأكمل وجه، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويوفقه لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين .

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