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الجبير: الموقوفون نهبوا أموال المملكة.. وسنُنقب وراء كل فاسد

الجبير: الموقوفون نهبوا أموال المملكة.. وسنُنقب وراء كل فاسد
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تواصل – فريق التحرير:

شدد وزير الخارجية عادل الجبير على أن الموقوفين على ذمة قضايا الفساد بالمملكة لا حصانة خاصة لهم، مؤكدا أنهم نهبوا أموالا كثيرة من ميزانية الدولة.

وقال الجبير، خلال مقابلة مع محطة “سي إن إن” الأمريكية، إن المملكة “ستنقب وراء كل من سرق أموال الدولة، لأن الھدف من ھذه الحملة استثمار المال الذي نُھب منھا، لصالح الشعب، بعد أن كشفت التحقیقات عن سرقة نسبة كبیرة من المیزانیة”.

وأوضح وزير الخارجية أن الإجراءات التي اتخذت ستزيد من ثقة المستثمرين، لأن المملكة تبنت سیاسة عدم التسامح مطلقا مع الفساد، كما لم تتسامح ً مطلقا مع الإرھاب والتطرف، مذكرا بقول ولي العھد إنه لا حصانة من تھم الفساد لأمیر ولا وزير ولا مسؤول كبیر.

وعبر عن ثقته بأن المجتمع الدولي سیكون سعیدا بشفافیة المملكة وإجراءاتھا الحازمة ضد من نھبوا خيرات الشعب السعودي، على حد وصفه.

 

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