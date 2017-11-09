تسريعاً لعودة المواطنين.. الخطوط السعودية: إعفاء تذاكر بيروت من الغرامات

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية إعفاء جميع التذاكر الصادرة بحجز مؤكد على جميع الدرجات من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت من جميع القيود والغرامات عند إعادة الحجز، أو إلغائه والتخلف عن السفر، وكذلك عند إعادة إصدار التذاكر، أو استعادة قيمتها، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 2 نوفمبر، وحتى إشعار آخر.

وكانت المملكة قد طلبت من رعاياها في لبنان سرعة المغادرة، وشددت على المواطنين بعدم زيارتها أو السفر إليها، سواء من المملكة أو مختلف مناطق العالم.

يذكر أن لبنان دخلت نفقاً مظلماً بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، بعد لقائه خادم الحرمين الشريفين في الرياض، متهماً حزب الله وإيران بمحاولة فرض واقع معين في لبنان.