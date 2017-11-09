«تويتر» يوقف توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء

تواصل – وكالات:

أعلن موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر”، أمس الخميس، وقف توثيق الحسابات بالعلامة (الزرقاء) للحسابات كافة، موضحاً أنه سيقدّم تقريره قريباً حول الأمر.

وذكر الموقع عبر صفحته الرسمية أن “هدف إعطاء العلامة الزرقاء يتمثل في التحقق من هوية الشخصيات، لكنه بدأ يُفسَّر على أنه تأييد أو مؤشر على الأهمية”.

وأضاف: “نحن ندرك أننا أحدثنا هذا الإرباك ونحتاج إلى حلّه. لقد أوقفنا جميع عمليات التحقق العامة في أثناء العمل، وسنقدم تقريراً قريباً”.

ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من إعلان المنصّة الأمريكية، التي تضم نحو 300 مليون و28 ألف مغرّد في العالم، زيادة عدد حروف التغريدة إلى 280 حرفاً، بعد أن كانت 140 فقط.