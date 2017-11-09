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مكة.. ضبط 451 مخالفاً لنظام الإقامة

مكة.. ضبط 451 مخالفاً لنظام الإقامة
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة 451 شخصاً من مخالفي نظام الإقامة في حملة أمنية مكثفة بالمحافظات.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة: إنه في ظل الجهود المستمرة  التي تبذل من قبل شرط المحافظات بالمنطقة لضبط  الأشخاص الذين يقيمون بالبلاد بطريقة غير نظامية، نفذت شرطة العاصمة المقدسة حملة أمنية بمشاركة الجهات الأمنية والمجاهدين والهلال الأحمر، استهدفت عدداً من الأحياء بالعاصمة خلال هذا الأسبوع.

وأضاف: أسفر تضافر تلك الجهود عن ضبط 451 من مخالفي نظام الإقامة، تمت إحالتهم لجهة الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم وما زالت الحملات الأمنية بالمنطقة مستمرة لضبط المخالفين والمقيمين بالبلاد بطريقة غير نظامية.

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