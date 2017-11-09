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مصادر: لا صحة للأسماء المتداولة ضمن الـ7 المُفرج عنهم بقضايا الفساد

مصادر: لا صحة للأسماء المتداولة ضمن الـ7 المُفرج عنهم بقضايا الفساد
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تواصل – فريق التحرير:

نفت مصادر مطلعة، صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل، عن قائمة بأسماء المتهمين الذين تم الإفراج عنهم ضمن التحقيقات في قضايا الفساد.

وأوضحت المصادر أنه لا صحة لوجود أمراء ووزراء ضمن قائمة المُفرج عنهم، مطالبة بتوخي الدقة عند تداول الأخبار والتأكد من صحتها بالرجوع إلى المصادر الصحيحة للمعلومات.

الجدير بالذكر أن النائب العام للمملكة وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، قد أكد في تصريحات له اليوم الخميس، أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم ضمن قضايا الفساد 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم لعدم وجود أدلة كافية، مشيراً إلى أنه  لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لضمان تمتع الموقوفين بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة.

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