«الجوازات» تعلن تغيير رقم هاتف خدمات «أبشر»

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أعلنت الإدارة العامة للجوازات عن تغيير الرقم الخاص بالدعم الفني لخدمات نظام “أبشر”.

وقالت الجوازات، عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تم تغيير الرقم الخاص بالدعم الفني لخدمات أبشر، ويسعدنا الإجابة عن استفساراتكم عبر ٩٢٠٠٢٠٤٠٥”.