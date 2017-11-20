«الجوازات» تعلن تغيير رقم هاتف خدمات «أبشر»

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للجوازات عن تغيير الرقم الخاص بالدعم الفني لخدمات نظام “أبشر”.
وقالت الجوازات، عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تم تغيير الرقم الخاص بالدعم الفني لخدمات أبشر، ويسعدنا الإجابة عن استفساراتكم عبر ٩٢٠٠٢٠٤٠٥”.
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للجوازات عن تغيير الرقم الخاص بالدعم الفني لخدمات نظام “أبشر”.
وقالت الجوازات، عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تم تغيير الرقم الخاص بالدعم الفني لخدمات أبشر، ويسعدنا الإجابة عن استفساراتكم عبر ٩٢٠٠٢٠٤٠٥”.
عندي فني انتهت اقامته من شهر ويطلب عمل نهائي كم تبلغ الرسوم وما هي الاجراءات او الاوراق المطلوبة