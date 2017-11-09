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استشاري: 40% من أطفال المملكة مصابون بالسمنة

استشاري: 40% من أطفال المملكة مصابون بالسمنة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور محمد علي الزبن، رئيس قسم الجراحة، استشاري أمراض السمنة، أن معدلات الإصابة بالسمنة باتت مرتفعة في المملكة، مؤكداً أنها وصلت إلى 60% من المجتمع السعودي، و40% من أطفال المملكة.

وقال الدكتور الزبن: إن تزايد السمنة في المجتمع السعودي أدى إلى زيادة نسبة المضاعفات المرتبطة بها، مثل: (السكري ـ أمراض القلب – السرطان)، مؤكداً أن العلاقة بين السمنة ومضاعفاتها متداخلة، فمثلاً 70 % من ارتفاع نسبة السكر في الدم في المملكة ناتج عن السمنة، وكذلك تصلب الشرايين والعقم، وارتفاع ضغط الدم.

وأشار إلى أن المفهوم المعتمد في  تعريف السمنة وتحديدها هو كتلة الجسم (الوزن على مربع الطول بالمتر)، موضحاً أن كتلة الجسم الطبيعية هي من 20- 25، وكتلة جسم من 30 إلى 40 سمنة زائدة، وكتلة من 40 إلى 50 سمنة مفرطة، والكتلة التي فوق الخمسين فصاحبها مصاب بالسمنة الخبيثة.

وحول المفهوم الشائع لدى بعض الآباء والأمهات بأن الطفل السمين هو دليل صحة وعافية، أكد د. الزبن خطأ هذا الاعتقاد، وقال: كلما زادت فترة السمنة زادت مضاعفاتها، أي أن طول مدة السمنة عامل إضافي لزيادة مضاعفات السمنة.

وأوضح أن السبب الرئيس المعروف للسمنة هو العامل الوراثي، إضافة إلى العوامل الاجتماعية، مثل الإكثار من الوجبات السريعة، وعدم ممارسة الرياضة، والعادات الغذائية السيئة.

وعن عمليات علاج السمنة قال د. الزبن: هي الحل الثاني، أما الأسلوب الأمثل فهو تغيير العادات الاجتماعية.

وأشار إلى أن العمليات لا تعد حلاً نهائياً للسمنة، بل هي وسيلة تساعد المريض ليخفف وزنه، مؤكداً أن فشلها في إحراز تقدم لدى الكثير من الحالات يعود لعدم قدرة المريض على الالتزام بتعليمات الطبيب بضرورة ضبط العادات الغذائية وممارسة الرياضة.

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