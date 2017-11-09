«الجمارك» تعلن توفر «165» وظيفة نسائية مؤقتة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمارك السعودية عن طرح “165” وظيفة شاغرة مؤقتة بمسمى “مفتشة جمركية” في مختلف المنافذ الجمركية “البرية، والبحرية، والجوية”.

وقال سعود السويلم المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية إنه سيتم استقبال الطلبات على الوظائف المؤقتة اعتباراً من يوم الخميس 20-2-1439هـ الموافق 9-11-2017م، وينتهي استقبال الطلبات بنهاية يوم الأحد 15-3-1439هـ الموافق 3-12-2017م.

وبين السويلم أنه يتطلب التقديم على هذه الوظائف الحصول على درجة البكالوريوس بتقدير “جيد جداً” في أحد التخصصات التالية:

“الإدارة بجميع فروعها – اللغات الأجنبية جميع اللغات – العلاقات العامة – المحاسبة – الحاسب الآلي – الشريعة – القانون”.

أما شروط التعيين فهي كما يلي:-

– اجتياز الفحص الطبي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– الإلمام باللغة الإنجليزية المستوى المتوسط.

– إجادة استخدام تطبيقات OFFICE بالحاسب الآلي.

وأشار السويلم إلى أنه سيتم تعيين الموظفات في “22” منفذاً جمركياً وسوف يكون العمل بنظام المناوبات على مدار “24 ساعة” وعلى كاونترات التفتيش بصالات القدوم.

وقامت الإدارة العامة للتقنية بإتاحة التقديم على هذه الوظائف إلكترونياً من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمصلحة الجمارك العامة عبر الرابط التالي:

https://www.customs.gov.sa/jobs

وأهابت مصلحة الجمارك العامة بمن تنطبق عليها الشروط المعلنة سرعة تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية، موضحة أنه لن يتم استقبال الطلبات اليدوية.