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سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين للمغادرة في أسرع فرصة

سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين للمغادرة في أسرع فرصة
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تواصل – واس:

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، اليوم، بياناً دعت فيه المواطنين من زائرين ومقيمين إلى مغادرة لبنان في أسرع فرصة ممكنة.

وجاء في البيان “بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، فإنّ سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تطلب من المواطنين الزائرين والمقيمين في لبنان المغادرة في أقرب فرصة ممكنة.

كما تدعو السفارة إلى عدم التردّد في سرعة التواصل معها في حال حدوث أي طارئ – لا سمح الله – على الأرقام التالية:

هواتف السفارة في بيروت” 009611762722 / 006911762711

أرقام شؤون السعوديين: 0096176026555 / 0069178803388

مركز الاتصال الموحّد لشؤون السعوديين بالخارج: 00966920033334 “.

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