«نزاهة» تلاحق امرأتين اختلستا 112 أل ف ريال بدون وجه حق

تواصل – فريق التحرير:

تسعى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” إلى استرداد مبالغ مالية من امرأتين بعد صدور أحكام نهائية في قضايا الاختلاس الخاصة بهما، حيث صدر حكمان بإعادة 112 ألفاً و700 ريال في القضيتين المنفصلتين، بحسب تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن عام 1437-1438.

وفي تفاصيل القضية الأولى أودعت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة في مكة المكرمة مبلغ 100 ألف ريال خطأ في حساب مواطنة، ‫تحت اسم “إيداع رواتب”، والثانية بمبلغ 12 ألفاً و700 ريال على موظفة حكومية أخذت بغير وجه حق في منطقة عسير.

كما تسعى نزاهة لاسترداد مبالغ أربع قضايا أخرى صدرت فيها أحكام نهائية، وتواصل نزاهة تحركاتها مع الجهات المختصة لاسترداد تلك المبالغ،‫ إنفاذاً للفقرة 6 من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة، والتي تنص على اختصاصها في متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، وفقاً لـ”مكة”.

‫ومن حالات متابعة الاسترداد هذه ‫ما بدأته الهيئة في سنوات سابقة، ‪،إضافة لمبالغ قضايا في سنة التقرير ‪، وأوردت جميعاً باعتبار عملية المتابعة لا تزال قائمة‪ ،ويرجع تأخر استرداد المبالغ ‫إلى كون معظمها لا يزال بحوزة مرتكبي تلك الجرائم‪