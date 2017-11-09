الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

ترشيحاتنا

وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»

وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»

سكرتير وزير سابق يتقدم بطلب لمحاكمته

سكرتير وزير سابق يتقدم بطلب لمحاكمته

كابوس يُطارد المواطنين بالقطاع الخاص.. هل يتم إلغاء «المادة 77»؟

كابوس يُطارد المواطنين بالقطاع الخاص.. هل يتم إلغاء «المادة 77»؟

إمارة عسير: لهذا السبب سقط اسم أحد شهداء المروحية سهواً

إمارة عسير: لهذا السبب سقط اسم أحد شهداء المروحية سهواً

«نزاهة» تلاحق امرأتين اختلستا 112 أل ف ريال بدون وجه حق

«نزاهة» تلاحق امرأتين اختلستا 112 أل ف ريال بدون وجه حق
0

 

تواصل – فريق التحرير:

تسعى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” إلى استرداد مبالغ مالية من امرأتين بعد صدور أحكام نهائية في قضايا الاختلاس الخاصة بهما، حيث صدر حكمان بإعادة 112 ألفاً و700 ريال في القضيتين المنفصلتين، بحسب تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن عام 1437-1438.

وفي تفاصيل القضية الأولى أودعت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة في مكة المكرمة مبلغ 100 ألف ريال خطأ في حساب مواطنة، ‫تحت اسم “إيداع رواتب”، والثانية بمبلغ 12 ألفاً و700 ريال على موظفة حكومية أخذت بغير وجه حق في منطقة عسير.

كما تسعى نزاهة لاسترداد مبالغ أربع قضايا أخرى صدرت فيها أحكام نهائية، وتواصل نزاهة تحركاتها مع الجهات المختصة لاسترداد تلك المبالغ،‫ إنفاذاً للفقرة 6 من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة، والتي تنص على اختصاصها في متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، وفقاً لـ”مكة”.

‫ومن حالات متابعة الاسترداد هذه ‫ما بدأته الهيئة في سنوات سابقة، ‪،إضافة لمبالغ قضايا في سنة التقرير ‪، وأوردت جميعاً باعتبار عملية المتابعة لا تزال قائمة‪ ،ويرجع تأخر استرداد المبالغ ‫إلى كون معظمها لا يزال بحوزة مرتكبي تلك الجرائم‪

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«نزاهة» تكشف 39 مخالفة وشبهة فساد.. وتطالب بصلاحيات أوسع

«نزاهة» تكشف 39 مخالفة وشبهة فساد.. وتطالب بصلاحيات أوسع

الإنتربول يسترد مطلوباً هندياً على خلفية اختلاس من شركة عاملة بالمملكة

الإنتربول يسترد مطلوباً هندياً على خلفية اختلاس من شركة عاملة بالمملكة

«نزاهة» تعمل على استراداد «نصف مليار ريال» اختلست من المال العام

«نزاهة» تعمل على استراداد «نصف مليار ريال» اختلست من المال العام

«نزاهة»: لا نعتمد على ما نشره «ويكيليكس جدة» عبر «تويتر»

«نزاهة»: لا نعتمد على ما نشره «ويكيليكس جدة» عبر «تويتر»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>