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بـ 4.5 مليار دولار.. اتفاقيات بين «أرامكو» وشركات عالمية

بـ 4.5 مليار دولار.. اتفاقيات بين «أرامكو» وشركات عالمية
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تواصل – فريق التحرير:

كَشَفَت شركة أرامكو عن توقيعها اتفاقيات مع العديد من شركات خدمات الزيت والغاز تأتي في إطار برنامج يعزز توجه الشركة نحو تنويع مزيج الطاقة ودعم احتياجات المملكة منها، بتكلفة إِجْمَالية لهذه الاتفاقيات تبلغ نحو 4.5 مليار دولار.

وَتَمَّ إرساء 3 اتفاقيات على شركة “تكنيكاس ريونيداس” لتنفيذ برنامج ضغط الغاز في منطقة الأَعْمَال الجنوبية، بما يدعم تحسين إِنْتَاج الغاز واستدامته في حقلي حرض والحوية، وسيسهم البرنامج في إطالة فترة الإِنْتَاج الثابت بنفس معدلات الإِنْتَاج لكلا الحقلين خلال السنوات العشرين القادمة، وَفْقَ ما ذَكَرَت “أرامكو”، عبر حسابها بموقع “تويتر”.

كما تم إرساء اتفاقية مشروع توسعة معمل الغاز بالحوية على شركة سايبم الإيطالية، حيث سيلبي هذا المشروع الطلب على الطاقة بكفاءة في المملكة.

وتَشْمَل الاتفاقيات الأخرى التي تم توقيعها الخميس إنشاء خطوك أنابيب التدفق الحر لمعملي الغاز في حرض والحوية مع شركة خطوط الأنابيب الصينية للبترول، كذلك اتفاقية خدمات الهندسة وإدارة المشاريع لبرنامج تطوير حقل الظلوف مع شركة جاكوبس للهندسة، واتفاقية مشروع إنشاء خط أنابيب في حقل السفانية مع الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية واتفاقية إِقَامَة منصات بحرية ومنصة توزيع كهرباء في حقل السفانية مع شركة ماكديرموت الشرق الأوسط.

 

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