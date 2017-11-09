الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

النائب العام: الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد

النائب العام: الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد

وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»

وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»

سكرتير وزير سابق يتقدم بطلب لمحاكمته

سكرتير وزير سابق يتقدم بطلب لمحاكمته

كابوس يُطارد المواطنين بالقطاع الخاص.. هل يتم إلغاء «المادة 77»؟

كابوس يُطارد المواطنين بالقطاع الخاص.. هل يتم إلغاء «المادة 77»؟

قرد يدخل في غيبوبة بعد شرب فنجان «قهوة» سرقه من سائح

قرد يدخل في غيبوبة بعد شرب فنجان «قهوة» سرقه من سائح
0

تواصل – وكالات:

دخل قرد صغير في غيبوبة دامت عشر ساعات بسبب جرعة كافيين زائدة، بعدما قَامَ بسرقة كوب من القهوة من أحد السياح وارتشف محتواه.

قفز القرد ماكاك فاسيكولاريس إلى دراجة نارية سياحية في العاصمة التايلندية بانكوك، وسرق منها كوباً مليئاً بالقهوة الثقيلة، وخلال عِدَّة دقائق من احتسائه كوب القهوة سقط القرد على الأرض دون حراك وسط ذهول مجموعة من السياح الذين استَدْعُوا فريق إسعاف بيطرياً لعلاج القرد.

وقد قدم المسعفون محلول الكربون والملح للقرد لتخفيف وطأة جرعة الكافيين التي تلقاها جسمه جَرَّاء احتسائه كوب القهوة، وظل القرد فاقداً للوعي لمدة وصلت إلى عشر ساعات قبل أن يستيقظ في صباح اليوم التالي.

وقالت صَحِيفَة “خون راك لينج” المحلية: إن “القرد الصغير الذي يبلغ من العمر ستة أشهر، ربما حاول تقليد أحد الأشْخَاص وهو يحتسي فنجاناً من القهوة فِي وَقْتٍ سَابِقٍ”.

مِنْ جِهَتِه، طلب مأمور البلدة من السياح والسكان المحليين عدم ترك الطعام والمشروبات في الأماكن التي يرتادها هذا النوع من القرود التي تشتهر بتقليدها للإِنْسَان، بِحَسَبِ ما ورد في صَحِيفَة ميرور البريطانية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. «قرد» يخطف زجاجة مياه من أحد زوار حديقة بتايلاند

شاهد.. «قرد» يخطف زجاجة مياه من أحد زوار حديقة بتايلاند

شاهد.. معلم كويتي يستقبل طلابه في أول يوم دراسي بـ«القهوة»

شاهد.. معلم كويتي يستقبل طلابه في أول يوم دراسي بـ«القهوة»

بالفيديو.. قرد يقطع الكهرباء عن قرى صبيا في جازان

بالفيديو.. قرد يقطع الكهرباء عن قرى صبيا في جازان

مواطن يستقبل الحجاج القطريين بالقهوة والتمور

مواطن يستقبل الحجاج القطريين بالقهوة والتمور

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>