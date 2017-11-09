الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

ترشيحاتنا

وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»

وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»

سكرتير وزير سابق يتقدم بطلب لمحاكمته

سكرتير وزير سابق يتقدم بطلب لمحاكمته

كابوس يُطارد المواطنين بالقطاع الخاص.. هل يتم إلغاء «المادة 77»؟

كابوس يُطارد المواطنين بالقطاع الخاص.. هل يتم إلغاء «المادة 77»؟

إمارة عسير: لهذا السبب سقط اسم أحد شهداء المروحية سهواً

إمارة عسير: لهذا السبب سقط اسم أحد شهداء المروحية سهواً

4 نصائح مهمة تساعد في إفراغ مساحة بذاكرة هواتف «آيفون»

4 نصائح مهمة تساعد في إفراغ مساحة بذاكرة هواتف «آيفون»
0

تواصل – وكالات:

من أكثر الأمور التي تثير الضيق لدى مالكي الهواتف الذكية، هو نفاد مخزون الذاكرة سَرِيعَاً، وخَاصَّة هواتف “آيفون”؛ لعدم امتلاكها مكاناً لوضع شريحة تخزين إِضَافِيَّة.

من أجل الحصول على المزيد من مساحة التخزين على “آيفون”، فإنه عليك حذف أربعة أشياء من عليه فوراً:

1 – صور رسائل: لا بأس من أنك تهوى تبادل الصور والفيديوهات مع أصدقائك، عبر خدمة iMessage للرسائل على “آيفون”، ولكن عليك مطالعة كل رسالة، وحذف كل صورة وفيديو لا ترغب في أن يتواجدوا على هاتفك.

2 – الصورة الثَّانِية: من الرائع أن تستخدم خاصية التقاط صور عالية الجودة HDR، بواسطة هاتفك “الآيفون”، ولكن ليس من الضروري أن تحتفظ بالنسخة الأقل جودة من نفس الصورة، والمطلوب هو أن تحتفظ بالنسخة الأفضل، وحذف الأخرى للاستمتاع بمساحة التخزين في هاتفك.

3 – مقاطع الفيديو: بعد حصولك على هاتفك “الآيفون”، فقد اشتريت العديد من الكتب والحلقات التلفزيونية؛ من أجل الاستمتاع بها أثناء رحلاتك، ولكن من المؤكد أن ليس كل ما هو متواجد على هاتفك ضروري وشاهدته؛ لِذَا قم بعملية تنقية لكل ما في مكتبتك.

4 – التطبيقات: كن حريصاً على الاحتفاظ فقط بالتطبيقات الحيوية والرَئِيسِيّة لاستخدامها بشكل يومي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حل مؤقت لمشكلة حرف «i» في لوحة مفاتيح «آيفون»

حل مؤقت لمشكلة حرف «i» في لوحة مفاتيح «آيفون»

احترس من هجمات تسرق كلمات المرور بـ«آيفون».. وهذه طريقة الحماية

احترس من هجمات تسرق كلمات المرور بـ«آيفون».. وهذه طريقة الحماية

كيفية حل مشكلة توقُّف «التاتش» والشاشة السوداء في «آيفون» و«آيباد»

كيفية حل مشكلة توقُّف «التاتش» والشاشة السوداء في «آيفون» و«آيباد»

اكتشاف تصنيف سري في «آيفون» يهدد خصوصية الفتيات

اكتشاف تصنيف سري في «آيفون» يهدد خصوصية الفتيات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>