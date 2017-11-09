4 نصائح مهمة تساعد في إفراغ مساحة بذاكرة هواتف «آيفون»

تواصل – وكالات:

من أكثر الأمور التي تثير الضيق لدى مالكي الهواتف الذكية، هو نفاد مخزون الذاكرة سَرِيعَاً، وخَاصَّة هواتف “آيفون”؛ لعدم امتلاكها مكاناً لوضع شريحة تخزين إِضَافِيَّة.

من أجل الحصول على المزيد من مساحة التخزين على “آيفون”، فإنه عليك حذف أربعة أشياء من عليه فوراً:

1 – صور رسائل: لا بأس من أنك تهوى تبادل الصور والفيديوهات مع أصدقائك، عبر خدمة iMessage للرسائل على “آيفون”، ولكن عليك مطالعة كل رسالة، وحذف كل صورة وفيديو لا ترغب في أن يتواجدوا على هاتفك.

2 – الصورة الثَّانِية: من الرائع أن تستخدم خاصية التقاط صور عالية الجودة HDR، بواسطة هاتفك “الآيفون”، ولكن ليس من الضروري أن تحتفظ بالنسخة الأقل جودة من نفس الصورة، والمطلوب هو أن تحتفظ بالنسخة الأفضل، وحذف الأخرى للاستمتاع بمساحة التخزين في هاتفك.

3 – مقاطع الفيديو: بعد حصولك على هاتفك “الآيفون”، فقد اشتريت العديد من الكتب والحلقات التلفزيونية؛ من أجل الاستمتاع بها أثناء رحلاتك، ولكن من المؤكد أن ليس كل ما هو متواجد على هاتفك ضروري وشاهدته؛ لِذَا قم بعملية تنقية لكل ما في مكتبتك.

4 – التطبيقات: كن حريصاً على الاحتفاظ فقط بالتطبيقات الحيوية والرَئِيسِيّة لاستخدامها بشكل يومي.